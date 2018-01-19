В Бурятии усилены меры безопасности после нападения в школе

В учебных заведениях Бурятии усилили меры безопасности после нападения на школу в Улан-Удэ. Об этом сообщает правительство республики.

В связи с происшествием глава Бурятии Алексей Цыденов прервал свою командировку в Монголии. На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, МВД, 36-ой армии Вооруженных сил РФ и Следственный комитет.

Напомним, сегодня утром ученик девятого класса напал на учащихся седьмого с топором и зажигательной смесью. В результате пострадали пять человек: четверо учеников и педагог.

Нападавший задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Мотивы его поступков выясняются.