В дело о нападении на школу в Бурятии добавили еще одну статью

В дело о нападении подростка с топором на школу в Улан-Удэ добавилась статья о халатности. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

- Уголовное дело по факту этого происшествия возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьей 30 и статьей 105 (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних), а также статьей 293 (халатность) УК РФ, - заявила представитель ведомства.

В рамках этой статьи сотрудники правоохранительных органов будут оценивать действия работников школы №5 поселка Бобровый Лог в пригороде Улан-Удэ, которые не предприняли надлежащих мер по обеспечению безопасности в учебном заведении. В результате ученик этой школы напал на сверстников с топором, серьезные ранения получили шестеро детей и педагог.