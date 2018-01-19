Минздрав: Одна из пострадавших в школе в Улан-Удэ в тяжелом состоянии

Одна из школьниц, пострадавших при нападении подростка в Улан-Удэ, находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источник в территориальном Центре медицины катастроф в Бурятии.

По словам врачей, 11-летнюю школьницу сейчас оперируют, ее состояние оценивается как крайне тяжелое из-за черепно-мозговой травмы. У еще одной пострадавшей - ампутация двух пальцев на руке.

Остальных пострадавших, доставленных с колото-рублеными ранами, обрабатывают в операционной больницы скорой медицинской помощи Улан-Удэ.

Напомним, ЧП произошло утром 19 января - ученик 9 класса школы №5 поселка Сосновый Бор, что в пригороде Улан-Удэ, напал с топором на семиклассников. Он задержан, возбуждено уголовное дело.