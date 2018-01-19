Во всех школах Петербурга установят металлодетекторы

Все школы Северной столицы оборудуют металлодетекторами, пообещала журналистам глава петербургского комитета по образованию Жанна Воробьева.

Правда, сообщает "Интерфакс", чиновница не уточнила, идет ли речь о портативных устройствах или стационарных турникетах. Также она не сообщила, когда и на какие деньги они будут приобретены.

На сегодняшний день из 700 петербургских школ только 156 обеспечены металлодетекторами - они используются во время проведения ЕГЭ.

Как известно, текущая неделя ознаменовалась сразу тремя случаями нападениями подростков в школах разных регионов. В Пермском крае двое бывших учеников устроили поножовщину прямо в классе, в Бурятии девятиклассник кинул в класс бутылку с зажирательной сместью, а потом напал с топором на выбегавших учеников, а в Челябинской области подросток ударил ножом одноклассника на перемене.