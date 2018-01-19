Выпущенная на волю из питомника Сочи самка леопарда погибла

Выращенная в сочинском питомнике, который занимается восстановлением популяции переднеазиатского леопарда, и выпущенная в горах Кавказа самка Виктория погибла. Как сообщили в пресс-службе Минприроды РФ, предположительно - после неудачной охоты на крупного зверя.

Как уже писала "РГ", в конце прошедшего года Викторию, которую выпустили в природу еще в 2016 году, поймали в Абхазии. Самка таскала кур у местных жителей. Из соседней республики ее вновь доставили в питомник Сочи, откуда после специальной передержки хищницу опять выпустили в Кавказском заповеднике.

- Викторию нашли по данным координат ошейника. Каких-либо повреждений и ранений у животного не обнаружено, - рассказали в министерстве. - Специалисты специальной рабочей группы пришли к выводу, что гибель леопарда произошла в середине января в результате неудачной охоты на крупного зверя.

По словам экспертов, это большая потеря для программы, ведь из трех первых выпущенных на волю из Центра восстановления леопарда в олимпийской столице питомцев была лишь одна самка. В итоге надеяться на размножение редкого вида в ближайшее время пока не приходится.

В свою очередь, к лету нынешнего года в числе готовящихся ко второму выпуску на волю значится три самки, также выращенных в Сочи. Ученые уверены, что это поможет исправить ситуацию.