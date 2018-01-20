Дамаск резко осудил военную операцию Турции на территории Сирии

Дамаск решительно осудил военную операцию Турции "Оливковая ветвь" и призывал международное сообщество немедленно ее остановить.

"Сирийская Арабская Республика решительно осуждает жестокую агрессию Турции в городе Африн, который является неотъемлемой частью территории Сирии. Эта агрессия представляет собой очередной шаг в серии турецких посягательств на суверенитет Сирии", - приводит ТАСС заявление сирийского МИД.

"Призываем международное сообщество осудить эту агрессию и принять необходимые меры для ее немедленного прекращения", - подчеркнули в МИД страны.

20 января Генштаб ВС Турции анонсировал военную операцию "Оливковая ветвь", которая началась в сирийском Африне в 17:00 мск. Не менее 72 самолетов ВВС Турции поразили 108 из 113 запланированных целей в семи точках Африна, после чего вернулись на базу. Боевые действия турецких военных направлены против курдских формирований.