Лавров и Тиллерсон обсудили обеспечение стабильности на севере Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном обсудил вопросы обеспечения стабильности на севере Сирии и продвижение процесса мирного урегулирования под эгидой ООН.

"Двадцатого января по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и государственного секретаря США Рекса Тиллерсона", - говорится в сообщении МИД на официальной странице в Facebook.

В ходе разговора обсуждалась "ситуация в Сирии, в том числе вопросы обеспечения стабильности на севере страны и продвижения процесса мирного урегулирования под эгидой ООН, чему должен способствовать созываемый в Сочи Конгресс сирийского национального диалога с широким составом участников".

"Затрагивались некоторые другие актуальные темы международной и двусторонней повестки дня. Главы внешнеполитических ведомств России и США условились оставаться в плотном контакте", - отмечается в сообщении МИД РФ.

Напомним, 20 января Генштаб ВС Турции анонсировал военную операцию "Оливковая ветвь", которая началась в сирийском Африне в 17:00 (совпадает с московским). Боевые действия турецких военных направлены против курдских формирований.

Ранее в субботу спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил, что Москва, Тегеран и Анкара согласовали списки участников Конгресса сирийского национального диалога. Он состоится с Сочи в конце января.