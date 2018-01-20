Министерство обороны России прокомментировало заявление представителя Госдепа США, в котором Россию обвинили в поддержке президента Сирии Башара Асада, который якобы продолжает использовать химическое оружие.

Минобороны напомнило, что именно по инициативе России все боевое химоружие, имевшееся на вооружении сирийской армии, было удалено из страны еще в 2014 году. "Процесс изъятия, вывоза и транспортировки более 1200 тонн отравляющих веществ проходил не только под полным контролем ООН, но и с непосредственным участием американских специалистов на всех его этапах", - говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, в 2016 году Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) официально подтвердила полное уничтожение химического оружия Сирии. А постоянные заявления США о наличии у правительственных сил Сирии химоружия опираются исключительно на материалы из соцсетей и ни разу не были подтверждены фактами. Например, это относится к "дистанционному расследованию" событий в Хан-Шейхуне, выводы которого нарушают элементарные законы физики.

При этом администрация США упорно игнорирует случаи применения террористами боевых отравляющих веществ против сирийской правительственной армии и мирного населения.

Кроме того, Минобороны напомнило, что "следуя своим обязательствам по Конвенции о запрещении химоружия, Российская Федерация досрочно завершила уничтожение всего имевшегося арсенала боевых отравляющих веществ. В то время как США под надуманными предлогами сначала приостановили, а теперь прекратили "за отсутствием финансирования" выполнение своих обязательств, сохраняя в боеготовом состоянии около 10% своего арсенала отравляющих веществ и специальных боеприпасов".