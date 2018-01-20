Минобороны напомнило, что именно по инициативе России все боевое химоружие, имевшееся на вооружении сирийской армии, было удалено из страны еще в 2014 году. "Процесс изъятия, вывоза и транспортировки более 1200 тонн отравляющих веществ проходил не только под полным контролем ООН, но и с непосредственным участием американских специалистов на всех его этапах", - говорится в сообщении Минобороны.
Кроме того, в 2016 году Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) официально подтвердила полное уничтожение химического оружия Сирии. А постоянные заявления США о наличии у правительственных сил Сирии химоружия опираются исключительно на материалы из соцсетей и ни разу не были подтверждены фактами. Например, это относится к "дистанционному расследованию" событий в Хан-Шейхуне, выводы которого нарушают элементарные законы физики.
При этом администрация США упорно игнорирует случаи применения террористами боевых отравляющих веществ против сирийской правительственной армии и мирного населения.
Кроме того, Минобороны напомнило, что "следуя своим обязательствам по Конвенции о запрещении химоружия, Российская Федерация досрочно завершила уничтожение всего имевшегося арсенала боевых отравляющих веществ. В то время как США под надуманными предлогами сначала приостановили, а теперь прекратили "за отсутствием финансирования" выполнение своих обязательств, сохраняя в боеготовом состоянии около 10% своего арсенала отравляющих веществ и специальных боеприпасов".