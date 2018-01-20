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20.01.2018 11:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

После трагедии во всех школах Бурятии введут пропускной режим

Текст: Екатерина Дементьева

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил ввести пропускной режим в школах республики и усилить охрану.

- На входе должен быть человек, ответственный за обеспечение пропускного режима. Это или сотрудник ЧОП, или человек в штате школы. Отрабатываем порядок информационного взаимодействия, порядок реагирования в случае выявления, с их точки зрения, подозрительной активности или непосредственного проявления агрессии, - заявил глава республики на совещании в Улан-Удэ по вопросам безопасности.

Решено оснастить все школы тревожными кнопками, а в тех населенных пунктах, где нет отделения полиции, должен быть разработан особый порядок реагирования на ЧП.

Фото: Андрей Огородник/ РИА Новости
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Эти меры вводятся после нападения подростка на школу в военном городке Сосновый Бор в Улан-Удэ.

Адексей Цыденов также принял решение обеспечить школы психологами - штатными или приходящими.

Между тем накануне власти Бурятии отчитались об усилении мер безопасности в школах и детских садах, учреждениях дополнительного образования, организациях среднего профессионального образования и высших учебных заведениях. С аналогичным заявлением вчера выступила и администрация Иркутска.

Напомним, утром 19 января 15-летний подросток устроил бойню топором в школе военного городка Сосновый Бор. В результате в больницы были доставлены шесть пострадавших, трое их которых получили открытые черепно-мозговые травмы, и сам нападавший также получил ранения.

Известно, что он учился в этой же школе. Местные СМИ после нападения сообщали, что служебные собаки обнаружили в школе схрон с зажигательной жидкостью. Кроме того, ученики школы рассказывали журналистам, что на входе в школе сидит лишь одна пожилая вахтерша.

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