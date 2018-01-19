Ученики: Подвергшуюся нападению школу в Бурятии охраняли пенсионерки

Полиция Бурятии начала проверку системы безопасности в школе, пострадавшей от нападения подростка с топором. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным полиции, охрана школы №5 в поселке Бобровый Лог осуществлялась не силами ЧОП, а отдельными людьми. Как рассказывают сами ученики, никаких охранников в учебном заведении никогда не было - только пенсионерки-вахтерши на входе.

По факту случившегося СК РФ уже возбудил уголовное дело, по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних, и о халатности. Сотрудники ведомства дадут оценку действиям руководства учебного заведения, не обеспечившего защиту учеников от нападения.