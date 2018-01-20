В Бурятию к пострадавшим в школе прибыли медики из Петербурга

Для оказания помощи детям, пострадавшим в результате нападения на школу в поселке Сосновый Бор Бурятии, прибыли медики из Санкт-Петербурга.

Специалисты займутся в том числе самыми тяжелыми пациентами, передает РИА Новости.

Известно, что из семи пострадавших двое школьников находятся в тяжелом состоянии и один ребенок - в крайне тяжелом.

Ранее Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что произошедшее в бурятской школе не случайность, а закономерность.

А Депутат Госдумы ФС РФ от Бурятии Алдар Дамдинов не исключил, что жуткие события в учебном учреждении Перми могли спровоцировать синдром подражания.

СУ СК региона возбудило уголовное дело по части 3 статьи 30 и пунктов "а" и "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних").