Депутат: Трагедию в школе Улан-Удэ мог вызвать "синдром подражания"

Депутат Государственной думы ФС РФ от Республики Бурятии Алдар Дамдинов предположил, что трагедия в улан-удэнской школе могла произойти в том числе из-за "синдрома подражания происшествию в Перми".

- Зачастую такого рода информация предоставляется неправильно в СМИ, как "сенсации", и дети воспринимают это как "геройский" поступок. В таких случаях важно не спровоцировать людей, находящихся в группе риска, на совершение подобных действий, - написал депутат на своей странице в Facebook. - Конечно, здесь важна экспертная оценка произошедших трагических событий.

Дамдинов также выразил надежду, что после Перми и Бурятии "будут сделаны серьезные выводы по проблемам безопасности школ и воспитания детей".

Напомним, нападение на школу произошло в пятницу около 9 часов утра. Ученик девятого класса этой же школы принес с собой топор и бутылку "коктейлем Молотова". Бросив бутылку в кабинет русского языка и литературы, он встал в дверном проеме и принялся беспорядочно рубить топором семиклассников, пытающихся убежать из горящего класса. Затем он ранил себя и выпрыгнул из окна кабинета. При падении подросток повредил ногу.

Двое пострадавших - ученица и преподаватель - находятся в тяжелом состоянии, им сделаны операции. Еще четверо детей - в состоянии средней тяжести. Все госпитализированы в БСМП Улан-Удэ.

Расследование уголовного дела передано в Центральный аппарат СК РФ.