СМИ: ОКР встретится с рабочей группой МОК 22 января

У Олимпийского комитета России (ОКР) запланирована встреча с представителями рабочей группы Международного олимпийского комитета (МОК). Она пройдет 22 января и будет посвящена допуску российских спортсменов на предстоящие Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане.

Напомним, 5 декабря МОК запретил российским спортсменам выступать в Пхенчхане под национальным флагом. Но наши атлеты смогут приехать на Игры в нейтральном статусе. Итоговый состав сборной России на Олимпиаду определяет специально созданная для этого комиссия. Ключевыми критериями при этом являются достаточное количество пройденных допинг-тестов и отсутствие нарушений антидопинговых правил в прошлом. Ранее МОК уже выпустил пресс-релиз, в котором сообщается о сокращении пула наших спортсменов с 500 человек до 389.

"В начале следующей недели у нас планируется визит рабочей группы по взаимодействию от МОК, и я надеюсь, что в ходе нашей дискуссии они нам покажут списки российских спортсменов. Они приедут в Москву, встреча назначена на 22 января. В пресс-релизе написано, что временно отстраненный ОКР, с которым были установлены отношения для внедрения санкций МОК, может начать делать предложения, кто из чистых спортсменов может заполнить заработанные места и квоты по видам спорта и дисциплинам, поэтому ограниченное количество спортсменов может быть выбрано из общего списка. Поскольку квалификации еще продолжаются, все еще невозможно точно установить, сколько спортсменов могут принять участие в Играх", - цитирует ТАСС первого вице-президента ОКР Станислава Позднякова.