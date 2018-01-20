Турция перебросила спецназ в граничащую с Сирией провинцию Хатай

Турция перебросила спецназ в провинцию Хатай, которая граничит с Сирией. Туда прибыли не менее 10 автобусов с бойцами подразделения. Они будут размещены в районах Хасса и Кырыкхан, сообщает ТАСС.

Ранее "Российская газета" писала, что вооруженные силы Турции нанесли не менее десяти ударов по позициям курдских отрядов на границе двух стран в районе Африна (65 километров от Алеппо). Курдские формирования выпустили несколько снарядов в ответ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "операция в Африне против террористических сил может начаться в любой момент". Напомним, курдов из партии "Демократический союз" и отрядов "Сил народной самообороны" Анкара считает сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной в республике террористической организацией.