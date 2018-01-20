В Турции объявили о планах расширить военную операцию в Сирии

Анкара намерена "очистить от террористов" не только сирийский район Африн, но и территорию к востоку от реки Евфрат в Сирии до границы с Ираком. С таким заявлением выступил старший советник турецкого президента Ильнур Чевик.

"В настоящее время вооруженные силы Турции наносят удары с воздуха и из артиллерийских установок по позициям боевиков Рабочей партии Курдистана в Африне. Турция выбивает террористов из приграничной зоны на территории Сирии, как это было в ходе операции "Щит Евфрата", - рассказал чиновник, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, власти Турции планируют уже в ближайшее время начать новую операцию против курдских формирований в Сирии, в том числе в городе Манбидж.

"Мы рассчитываем, что вскоре начнется основная часть новой операции. Задачей Турции является уничтожение террористов Рабочей партии Курдистана, "Сил народной самообороны" и "Демократического союза" на территории к востоку от реки Евфрата до границы с Ираком", - уточнил Чевик.

По словам советника, "боевики РПК в настоящее время собирают переданное американцами вооружение и бегут вглубь Сирии от ударов, наносимых турецкими военными".

20 января Генштаб ВС Турции анонсировал военную операцию "Оливковая ветвь", которая началась в сирийском Африне в 17:00 (совпадает с московским). Боевые действия турецких военных направлены против курдов из партии "Демократический союз" и отрядов "Сил народной самообороны". Анкара считает указанные структуры сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.

В МИД России заявили, что в Москве с озабоченностью восприняли информацию о начале Турцией военной операции в Африне и внимательно отслеживают развитие ситуации.