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Вышел ураганный русский трейлер новой "Лары Крофт"

Новость 20.01.2018, 16:13 | Текст: Олег Усков

На YouTube обнародован бодрейший второй локализованный трейлер художественного фильма "Tomb Raider: Лара Крофт" - приквела-перезапуска кинематографического сегмента ахрипопулярной франшизы.  

Лента расскажет про первую экспедицию Лары. Роль которой сыграла лауреатка "Оскара" Алисия Викандер. Немедля признавшаяся, что в детстве была большой фанаткой оригинальных игр вселенной TR.

Фото: youtube.com
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Режиссер - Роар Утхауг, автор первого норвежского фильма-катастрофы "Волна".

В ролях: Уолтон Гоггинс ("Омерзительная восьмерка", "Завучи", "Теория Большого взрыва"), Дэниэл Ву ("В пустыне смерти"), Кристин Скотт Томас ("Английский пациент"), Ник Фрост ("Книжный магазин Блэка"). Лорда Ричарда Крофта, отца Лары, сыграл Доминик Уэст ("28 дней", "300 спартанцев").

Премьера - 15 марта.

Первая картина серии, "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" (Lara Croft: Tomb Raider), вышла в 2001 году. Сиквел "Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 - Колыбель жизни" - в 2003 году. В обеих титульную героиню сыграла Анджелина Джоли. Далее это проделывать категорически отказавшаяся.

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