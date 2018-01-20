Вышло приложение для общения на "умирающих" телефонах

20.01.2018, 17:43 Текст: Виктория Чернышева

Канадец Дэвид Сюрппенант и бельгиец Драй Депуртье представили приложение Die With Me, предназначенное для владельцев телефонов с батареей, которая вот-вот разрядится.

Это анонимный чат, который можно использовать только в том случае, если аккумулятор заряжен менее, чем на 5 процентов. По сути, приложение помогает попасть в сообщество тех, кто скоро останется без связи.

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"Умрите вместе в чате, на пути в автономный мир", - призывают разработчики.

Они признались порталу Motherboard, что хотели сделать что-то позитивное: "Идея включения чата в эту концепцию появилась позже. Теперь мы видим: люди могут быть довольны, что их батарея имеет низкий заряд, так как получили возможность поговорить об этом".

Любопытно, что первоначально авторы проекта хотели создать приложение для знакомств, где можно было бы найти кого-то с разряжающимся телефоном. И во время встречи пообщаться уже без гаджетов.

Приложение доступно для iOS и Android. Первые отзывы от пользователей пока положительные: "Это очень весело, надо попробовать".

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