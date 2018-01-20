Россиянка Алина Загитова выиграла "золото" чемпионата Европы по фигурному катанию в Москве. Второе место у еще одной нашей соотечественницы Евгении Медведевой. Наконец, замкнула тройку сильнейших итальянка Каролина Костнер, оставившая без медалей третью российскую фигуристку Марию Сотскову.

Соревнование в одиночном женском разряде сразу преподносилось через битву двух российских суперфигуристок. Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира, не проигрывала никому с марта 2016 года. 15-летняя Загитова в своем дебютном сезоне обыграла всех и вся в 2017 году, победив, в том числе, в финале Гран-при.

По итогам короткой программы лидерство захватила Загитова, набравшая 80,27 балла. До сих пор девушке ни разу не удавалось преодолеть 80-балльный рубеж в коротких выступлениях. Ранее эта отметка покорялась только Евгении Медведевой, которая вернулась в фигурное катание после двухмесячного отсутствия, связанного с лечением травмы. На домашнем первенстве Европы двукратная чемпионка мира стала по итогам короткой программы второй с 78,57 балла.

Но все должно было решиться в произвольной программе. Обе претендентки откатали ее безупречно. После того, как Загитова не совершила ни единой помарки в своем выступлении, стало очевидно, что Медведева сможет ее обойти, только показав совсем уж невероятно. И прокат Евгении был действительно великолепным. Но для победы этого не хватило. В итоге, у Загитовой в совокупности - 238,24 балла, а Медведева набрала 232,86 балла. Далеко позади Каролина Костнер с 204,25 балла.

- Не ожидала, что выиграю чемпионат Европы, - призналась Алина Загитова сразу после своего триумфа. - Для меня это большая неожиданность. Дома выступать с одной стороны легче, с другой - сложнее. Нужно было не подвести свой дом, своих болельщиков, но с другой, было легче: болельщики меня поддерживали, подбадривали теплыми словами. Все соревнования очень важны для меня. Это еще одна ступенька в выстраивании моего дома. Еще один кирпичик.