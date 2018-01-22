Губернатор Нью-Йорка нашел деньги на Статую Свободы

Власти штата Нью-Йорк нашли деньги, чтобы вновь открыть для туристов Статую Свободы. Эта достопримечательность была закрыта в минувшие выходные из-за приостановки финансирования федерального правительства США. Тем, кто купил билеты, предлагали другие экскурсии.

Напомним, демократы в Сенате отказались завершить работу над резолюцией о продлении временного финансирования госучреждений Соединенных Штатов.

Из-за этого федеральные ведомства США с субботы прекратили деятельность, многие сотрудники отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Губернатор штата Эндрю Куомо заявил, что попытается сделать все возможное, чтобы поскорее изыскать средства и открыть доступ к достопримечательностям, среди которых также парки и музеи. И свое слово политик сдержал. Теперь каждый день из бюджета региона будут выделяться 65 тысяч долларов.

ТАСС напоминает, что Статуя Свободы - один из главных символов США и Нью-Йорка. Монумент установлен в 1885 году на острове Либерти в 3 километрах к юго-западу от острова Манхэттен.