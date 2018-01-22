В Перми выпишут из больницы двух пострадавших в резне школьников

Сегодня из больницы планируют выписать двух детей, которые пострадали от поножовщины в пермской школе. Об этом РГ сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Еще трое пострадавших в этом же инциденте школьников будут переведены на дневной стационар, а двое продолжат лечение в круглосуточном стационаре. Один из пострадавших продолжает лечение в московском НИИ глазных болезней имени Гельмгольца.

Состояние учительницы Натальи Шагулиной, которая получила от нападавших 17 ножевых ранений, улучшается, она по-прежнему находится в отделении ГКБ №4.

Напомним, нападение на педагога и учащихся пермской школы №127 произошло 15 января. Его, по версии следствия, совершили двое несовершеннолетних, вооружившись охотничьими ножами. В настоящий момент подозреваемым предъявлено обвинение по статье №105 УК РФ (покушение на убийство).