Появились новые подробности поножовщины в пермской школе

Двух подростков, которые устроили поножовщину в пермской школе, в результате чего были ранены 15 человек, обезоружил охранник.

Об этом говорится в релизе частного охранного предприятия, сотрудники которого приехали на место ЧП примерно через пять минут после того, как была нажата тревожная кнопка.

Сообщается, что специалист выбил нож из рук несовершеннолетнего и развел конфликтующих подростков по разным сторонам.

Также подтвердилось, что один из подростков прошел через турникет без магнитного пропуска - его данные были записаны в журнал, который в таких случаях передается учителю. У другого несовершеннолетнего пропуск был.

В охранном агентстве, которое сотрудничает со школой с 2011 года, пояснили, что за много лет это первое серьезное ЧП с пострадавшими и ранее никаких "замечаний и претензий по качеству охранных услуг не было".

Напомним, двое подростков, вооруженные ножами, проникли в школу утром 15 января. Они зашли в класс, где проходил урок, и устроили драку. В результате нападения пострадали 15 человек, 12 из них понадобилась госпитализация.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.