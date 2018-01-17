Устроившим резню в пермской школе предъявили обвинение

Двум подросткам, напавшим на детей в пермской школе, предъявлено обвинение. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ.

Молодые люди обвиняются по статьям 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Напомним, 15 января ученик десятого класса и его знакомый, бывший учащийся этой школы, имея при себе ножи, зашли в кабинет к младшеклассникам. Злоумышленники начали резать детей и учительницу. Подростки были задержаны, а потерпевшие доставлены в больницу.

Задержаннные также получили травмы и госпитализированы. Сегодня они арестованы Мотовилихинским районным судом Перми на два месяца.

Пока обвиняемые находятся в спецблоке больницы под охраной. После выздоровления их переведут в следственный изолятор.