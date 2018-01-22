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22.01.2018 10:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Школу в Сосновом Бору взяла под охрану военная полиция

Текст: Екатерина Дементьева

Сегодня на входе в школу №5 военного городка Сосновый Бор в Улан-Удэ дежурят сотрудники военной полиции. Они останутся здесь еще,  как минимум, несколько дней и будут следить за безопасностью учеников.

Фото: Андрей Огородник/ РИА Новости
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Почти все помещения школы привели в порядок. Занятия возобновились по расписанию, однако далеко не все дети осмелились вернуться в классы после нападения в пятницу. По данным местных СМИ, посещаемость учеников 22 января не превысила 60 процентов. Однако учителя пообещали пока не ставить прогулы отсутствующим.

Сейчас в школе с детьми работают психологи - в помощь штатному специалисту прислали еще пятерых.

Кабинет, где и произошло ЧП, пока опечатан. Однако к его ремонту приступят в ближайшее время.

Напомним, в пятницу, 19 января,15-летний подросток с топором и зажигательной смесью устроил бойню, серьезно ранив шесть человек. Бросил в класс бутылку с "коктейлем Молотова", а когда дети побежали на выход, спасаясь от огня, принялся не глядя махать топором.

Тем временем в Бурятии ужесточают режим охраны школ. На экстренном совещании при главе республике решено во всех школах региона ввести пропускной режим, и чтобы за ним следили не пожилые вахтерши, а сотрудники ЧОПов, на крайней случай штатный специалист школы, отвечающий за безопасность учебного заведения.

Там, где это возможно, установят тревожные кнопки, а в маленьких поселках, где нет отделений полиции, разработают специальный протокол реагирования на ЧП. Наконец, в республике намерены усилить работу школьных психологов и для начала обеспечить все учебные заведения подобными специалистами.

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