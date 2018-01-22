Самолеты ВВС Турции поразили 45 целей в Африне

Самолеты ВВС Турции в ходе авиаударов поразили 45 целей в Африне, нанеся удары по позициям курдских вооруженных формирований в Сирии, сообщает AFP со ссылкой на заявление турецкого генерального штаба.

В результате атаки по позициям, контролируемым подразделениями курдской народной милиции (YPG), в которой были задействованы 32 истребителя-бомбардировщика ВВС Турции, были уничтожены укрытия, склады и схроны с оружием.

Напомним, что ранее Анкара объявила о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований YPG в сирийском Африне. Она, с использованием воздушных и наземных сил, по словам премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, будет проходить в четыре этапа.

По словам турецкого премьера, операция направлена на создание "зоны безопасности" с глубиной в 30 километров от турецкой границы. Официальные СМИ Турции сообщили в воскресенье, что силы Анкары проникли на пять километров вглубь Сирии. По данным Сирийской обсерватории по правам человека (OSDH), 18 человек, в основном гражданских лиц, были убиты в результате турецкой бомбардировки с субботы. Анкара утверждает, что атаки затронули только "террористов" и обвинила YPG в "пропаганде".

Власти Сирии осудили турецкую операцию, а официальный Париж потребовал созыва срочного заседания Совета Безопасности ООН, которое может пройти в понедельник в закрытом режиме. В Белом доме между тем призвали Анкару к "сдержанности".