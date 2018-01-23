Губернатор Пермского края Максим Решетников направил в адрес президента РФ Владимира Путина представление к государственной награде учителя пермской школы N 127 Наталии Шагулиной, защищавшей своих учеников во время нападения подростков с ножами.

По словам директора школы Татьяны Цейтлиной, где работает учительница, коллеги и родители ребят отнеслись к этому решению с большим одобрением.

Напомним, инцидент в школе N 127 в Перми произошел 15 января. По данным СКР, двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. В результате нападения пострадали 15 человек, из них 12 были госпитализированы. Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет. После ЧП педагог также была госпитализирована в больницу в критическом состоянии, ей нанесли 17 ножевых ранений. Медики сделали все возможное, чтобы вернуть Наталию Шагулину к жизни. И первыми ее словами после возвращения в сознание были: "Как там мои дети?" В тот момент она еще не могла дышать самостоятельно и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сейчас школа живет в обычном режиме, хотя и с небольшой поправкой - с детьми и их родителями занимаются психологи

По словам главврача больницы Андрея Ронзина, сегодня состояние женщины стабильное, показатели в норме. Она находится в отдельной палате, под постоянным медицинским надзором. Как сообщил супруг учительницы Геннадий Шагулин, разговаривать она может, хотя и хрипит, поскольку у нее повреждена шея. Но тему случившегося в школе они не поднимают - это слишком болезненно.

Это ЧП хотят поскорее забыть и остальные его участники. По словам Татьяны Цейтлиной, сейчас школа живет в обычном режиме, хотя и с небольшой поправкой - с детьми и их родителями занимаются психологи, в классах проводятся родительские собрания. Как отметила Татьяна Цейтлина, три дня в Перми работали московские психологи из МЧС России. Позже их сменили психотерапевты из Института имени Сербского. Кроме того, сейчас в школе ведут прием специалисты Пермского городского психологического центра. Они будут работать с детьми до конца текущего учебного года.

Из Краевой детской клинической больницы были выписаны трое школьников. Еще один ребенок переведен из дневного стационара на амбулаторное лечение, двое детей находятся на дневном стационаре, двое - остаются в больнице. Один ребенок проходит лечение в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. Также из стационара выписывают одного из подростков - участников нападения. После этого он под охраной будет сразу отправлен в СИЗО. Второй подозреваемый пока остается в больнице.

Тем временем подросток, напавший на школу в Бурятии, по решению суда помещен под арест на два месяца - до 19 марта и "переехал" из больницы в СИЗО. Медики сочли, что состояние их пациента достаточно стабилизировалось. Напомним, 19 января девятиклассник школы N 5 военного городка Сосновый Бор ворвался в кабинет русского языка, швырнул бутылку с зажигательной смесью, а когда дети побежали к выходу, спасаясь от пожара, принялся наносить удары топором. Пострадали шесть человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, еще четверо - трое учеников и преподаватель - в состоянии средней степени тяжести и удовлетворительном. Сам нападавший пытался покончить собой, однако его скрутили полицейские.