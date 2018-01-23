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23.01.2018 19:59
Проект: В регионах

Отважная Наталия

Учительница из Перми представлена к награде
Текст: Екатерина Дементьева (Улан-Удэ) , Инесса Суворова (Пермь)
Российская газета - Федеральный выпуск №7477 (14)
Губернатор Пермского края Максим Решетников направил в адрес президента РФ Владимира Путина представление к государственной награде учителя пермской школы N 127 Наталии Шагулиной, защищавшей своих учеников во время нападения подростков с ножами.

По словам директора школы Татьяны Цейтлиной, где работает учительница, коллеги и родители ребят отнеслись к этому решению с большим одобрением.

В Кентукки при стрельбе в школе погиб ученик

Напомним, инцидент в школе N 127 в Перми произошел 15 января. По данным СКР, двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. В результате нападения пострадали 15 человек, из них 12 были госпитализированы. Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет. После ЧП педагог также была госпитализирована в больницу в критическом состоянии, ей нанесли 17 ножевых ранений. Медики сделали все возможное, чтобы вернуть Наталию Шагулину к жизни. И первыми ее словами после возвращения в сознание были: "Как там мои дети?" В тот момент она еще не могла дышать самостоятельно и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сейчас школа живет в обычном режиме, хотя и с небольшой поправкой - с детьми и их родителями занимаются психологи

По словам главврача больницы Андрея Ронзина, сегодня состояние женщины стабильное, показатели в норме. Она находится в отдельной палате, под постоянным медицинским надзором. Как сообщил супруг учительницы Геннадий Шагулин, разговаривать она может, хотя и хрипит, поскольку у нее повреждена шея. Но тему случившегося в школе они не поднимают - это слишком болезненно.

Это ЧП хотят поскорее забыть и остальные его участники. По словам Татьяны Цейтлиной, сейчас школа живет в обычном режиме, хотя и с небольшой поправкой - с детьми и их родителями занимаются психологи, в классах проводятся родительские собрания. Как отметила Татьяна Цейтлина, три дня в Перми работали московские психологи из МЧС России. Позже их сменили психотерапевты из Института имени Сербского. Кроме того, сейчас в школе ведут прием специалисты Пермского городского психологического центра. Они будут работать с детьми до конца текущего учебного года.

На Ставрополье начали проверку из-за жестокой драки четырех школьниц

Из Краевой детской клинической больницы были выписаны трое школьников. Еще один ребенок переведен из дневного стационара на амбулаторное лечение, двое детей находятся на дневном стационаре, двое - остаются в больнице. Один ребенок проходит лечение в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. Также из стационара выписывают одного из подростков - участников нападения. После этого он под охраной будет сразу отправлен в СИЗО. Второй подозреваемый пока остается в больнице.

Тем временем подросток, напавший на школу в Бурятии, по решению суда помещен под арест на два месяца - до 19 марта и "переехал" из больницы в СИЗО. Медики сочли, что состояние их пациента достаточно стабилизировалось. Напомним, 19 января девятиклассник школы N 5 военного городка Сосновый Бор ворвался в кабинет русского языка, швырнул бутылку с зажигательной смесью, а когда дети побежали к выходу, спасаясь от пожара, принялся наносить удары топором. Пострадали шесть человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, еще четверо - трое учеников и преподаватель - в состоянии средней степени тяжести и удовлетворительном. Сам нападавший пытался покончить собой, однако его скрутили полицейские.

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