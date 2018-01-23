В ООН заявили о мирных жертвах в результате обстрелов в районе Африна

В результате обстрелов в районе Африна зафиксированы жертвы среди мирного населения. Кроме того, примерно 6 тысяч человек покинули свои дома в этой местности. Об этом сообщил журналистам представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. При этом число погибших жителей он не уточнил.

Дюжаррик отметил, что самые мощные обстрелы происходят в приграничных с Турцией городах. Что касается вынужденных переселенцев, то около 5000 человек укрылись в ближайших деревнях, а еще тысяча человек ушла в Алеппо, передает РИА Новости.

Напомни, о начале военной операции под названием "Оливковая ветвь" против военизированных формирований курдов в сирийском Африне Анкара объявила 20 января. В тот же день не мене 72 самолетов ВВС Турции поразили 108 из 113 целей в семи точках Африна. Бомбардировки продолжились и в следующие дни. Во вторник, 23 января, стало известно о гибели первого турецкого солдата.

Операцию турецкой армии на северо-западе Сирии в Минобороны России напрямую связывают с провокационными шагами США, направленными на обособление районов с преимущественно курдским населением.