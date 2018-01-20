Минобороны: Военную операцию Турции в Африне спровоцировали США

Министерство обороны РФ выпустило заявление в связи с началом турецкой военной операции против курдских ополченцев в сирийском Африне.

В российском военном ведомстве не сомневаются, что главной причиной развития кризиса стали заявления США об организации на сопредельных с Турцией территориях "приграничных зон", обособляющих районы с преимущественно курдским населением, с формированием вооруженных "пограничных сил".

"Крайне негативную реакцию Анкары вызвали действия американцев по развалу сирийской государственности и поддержке вооруженных группировок боевиков", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

"Бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям на севере Сирии, в том числе, по имеющимся данным ПЗРК, способствовали быстрой эскалации напряженности в регионе и привели к проведению турецкими войсками специальной операции. Подобные безответственные действия американской стороны в Сирии ведут к срыву процесса мирного урегулирования и препятствуют межсирийским переговорам в Женевском формате, полноценными участниками которых должны быть и курды", - считают в российском военном ведомстве.