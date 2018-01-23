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23.01.2018 20:05
Рубрика: Культура

Владимир Мединский прокомментировал ситуацию с фильмом "Смерть Сталина"

Текст: Сусанна Альперина
Министр культуры Владимир Мединский прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг фильма "Смерть Сталина".
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Напомним, что  сегодня же и.о. главы Департамента кинематографии Министерства культуры Ольга Любимова сообщила, что отозвано прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина". Она пояснила ТАСС, что основанием для отзыва стал подпункт "д" пункта 20 правил, касающихся прокатных удостоверений, утвержденных постановлением правительством РФ, который гласит, что прокатное удостоверение может быть отозвано в случае "выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации". Прокатчик обязан после получения отзыва в течение 30 рабочих дней вернуть в Минкультуры прокатное удостоверение.

Решение отозвать прокатное удостоверение также связано с письмом-обращением членов Общественной палаты, которое они написали министру после просмотра картины.

Главное, на что стоит обратить внимание в комментарии министра - он подчеркивает, что в России нет цензуры. Более того,  у картины все же есть шансы выйти в прокат: теперь все зависит от того, что  скажут эксперты-профессионалы. Фильм будет направлен на дополнительную экспертизу.  "РГ" приводит текст  комментария целиком.

О прокатном удостоверении для фильма "Смерть Сталина"

Владимир Мединский, министр культуры РФ:

В Министерство культуры поступают обращения граждан по итогам  просмотра британского фильма "Смерть Сталина", состоявшегося в министерстве вчера.
Деятели культуры в письме назвали фильм "Смерть Сталина" пасквилем

Нельзя не согласиться: многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми - и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма.

У нас нет цензуры. Мы не боимся критических и нелицеприятных оценок нашей истории. В этом деле мы и сами фору дадим кому угодно. Более того, требовательность, даже категоричность в самооценке - традиция нашей культуры.

Но есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней.

Минкультуры обращало внимание прокатчика и на крайнюю неуместность в принципе выхода подобной картины на экраны в канун 75-летия исторической победы под Сталинградом. Нас прокатчик не услышал.

Но это все - вопросы морали. А есть закон, которым мы руководствуемся и на требования которого справедливо указали юристы Минкультуры в заявлении после просмотра фильма.

В силу этого министерство приняло решение отозвать прокатное удостоверение фильма "Смерть Сталина" и направить материалы на дополнительную всестороннюю юридическую экспертизу.

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