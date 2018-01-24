Два соучастника нападения на школу в Бурятии взяты под стражу

Суд арестовал двух школьников, которые помогали своими действиями подростку, напавшему на школу в Бурятии, сообщили в СК РФ.

- Фигурантам уже предъявлено обвинение, и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказала представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что предполагаемые соучастники нападения были задержаны. По версии следствия, они помогли своему однокласснику, напавшему на учителя и школьников в поселке Сосновый Бор, изготовить бутылку с зажигательной смесью, а затем наблюдали за обстановкой в школе, чтобы предупредить нападавшего, на случай, если его преступный замысел будет обнаружен раньше времени.