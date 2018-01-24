Все чаще наезды происходят на переходах. Без камер тут не обойтись. Фото: REUTERS

Понятно, что столь амбициозные задачи вызвали огромное количество споров о том, как поставленные цели будут достигаться. За счет чего? Уже на различных автомобильных форумах звучат тезисы о закручивании гаек, многократных повышениях штрафов для водителей и запретов на эксплуатацию старых автомобилей.

Но для реализации стратегии требуется еще и тактика - те самые меры, которые МВД должно разработать в течение полугода. Но можно предположить, какие меры будут вырабатываться в отношении автовладельцев.

Среди вероятных новаций - залог на авто за пьянство, запреты для старых машин, ужесточение техосмотра

Ответственность будет увеличена, например за управление в нетрезвом виде, а также за отказ от медосвидетельствования. Ведь согласно данным, приведенным в Стратегии, каждое десятое ДТП происходит по вине нетрезвого водителя. Количество жертв пьяных аварий за десятилетие увеличилось на 78,8 процента.

Предложение ввести уголовную ответственность за то, что водитель, ранее лишенный прав за пьянку, выпил до освидетельствования его сотрудником ГИБДД, уже вынесено на общественное обсуждение.

Напомним, что в Госдуме также ожидает своего часа законопроект о залоге за автомобиль в виде штрафа, если водитель попался за рулем в нетрезвом виде. Когда его примут, вернуть машину со штрафстоянки можно будет, только внеся за нее залог в размере штрафа за нетрезвое вождение.

Безопасный пешеход

Скорее всего, увеличат штраф за непредоставление преимущества пешеходу на пешеходном переходе. Последние десять лет количество наездов на зебре постоянно увеличивается.

Возможно, увеличат ответственность за перевозку детей без детских кресел или не пристегнутых ремнями безопасности. По данным, приведенным в Стратегии, две трети детей погибают в авариях в качестве пассажиров.

10 лет и старше

Меньше всего аварий происходит по причине неисправностей автомобилей. Но появилась настораживающая тенденция. Начиная с 2013 года наблюдается ежегодный рост аварийности по этой причине.

В 2016-м, по сравнению с 2007-м, количество ДТП по этой причине выросло почти в полтора раза. А количество погибших в этих авариях возросло более чем на 130 процентов. Причин тому несколько.

Во-первых, это старение автопарка. У нас на дорогах половина автомобилей старше 10 лет. Это не означает, что все они в плохом техническом состоянии. Но многие из них не соответствуют современным требованиям по пассивной безопасности. А многие, эксплуатирующиеся транспортными предприятиями, накатали такие пробеги, которые уже ни одна техника не выдерживает.

Понятно, что эту технику надо выводить с дорог. Но способов для этого мало. Можно запретить эксплуатацию машин старше 10 лет. Но это вызовет бурю среди автовладельцев. Значит, надо применять более мягкие меры.

После того как в Правилах дорожного движения появились новые знаки, которые устанавливают ограничения по экологическому классу, ограничения для старых автомобилей стали более чем реальными. Например, могут запретить въезд в некоторые районы населенного пункта автомобилям ниже 3-го экологического класса. Это вполне допустимо в рамках закона об организации дорожного движения. И установить такие ограничения может местная власть.

Так же среди вероятных мер могут усилить контроль за проведением техосмотра. Многим автомобилистам это не понравится. Но международное законодательство требует этого от нас. К тому же во всей Европе техосмотр - это стандартная процедура. Хотите выезжать в западные страны на своем автомобиле - пройдите эту процедуру. Другое дело, что в Европе техосмотр выдают после обычного техобслуживания автомобиля, а у нас это требует посещения дополнительных проверочных организаций. Но в большинстве случаев техосмотр можно купить и без проверки.

Может быть, будет принято уже озвученное предложение - выявлять тех, кто не прошел техосмотр с помощью автоматических камер фотовидеофиксации нарушений.

Слишком много машин

Один из главных рисков стратегии - это неконтролируемый рост автопарка, который растет быстрее, чем дорожная сеть.

Однако тут также мало механизмов прямого воздействия. Значит, снова в качестве ограничителей должны выступать экологические классы. Например, регулировать количество автомобилей смогут с помощью налогов. Чем ниже класс, тем выше налоги.

Правительство поставило задачу сократить количество жертв на дорогах до нуля. Для реализации потребуются все силы и техника не только МВД, но и других служб. В первую очередь - МЧС. Фото: Сергей Савостьянов

Впрочем, подобный механизм тоже показал свою несостоятельность. В свое время была идея заменить транспортный налог акцизом на бензин. Налог включается в стоимость топлива. Однако от этой идеи по непонятной причине отказались. Вырос акциз и сохранился транспортный налог. Водители платят в двойном объеме, а на количество поездок и экономичность транспорта вновь введенные меры не влияют.

Но может стоит попробовать развить дорожную сеть? Это будет накладней, чем ограничить движение транспорта. Зато таким образом можно будет создать задел на будущее. Когда прибавление одной машины в одной отдельно взятой семье не повлечет коллапса на улицах.

Права на время

Если судить по Стратегии, то реформа подготовки водителей до конца себя не оправдала. Хотя она началась всего в 2014 году. Однако, судя по данным Стратегии за десять лет, количество молодых водителей по-прежнему в категории аварийных.

Значит, речь идет о новом реформировании системы подготовки водителей. Можно воспользоваться австрийским опытом с его двухэтапной подготовкой водителей. Когда студент получает временные права на два года. Если он проездил без аварий и нарушений, то по истечении двух лет автоматом получает постоянно действующие права.

Можно воспользоваться немецкой системой. Когда водители поэтапно обучаются. Базовая категория - это категория "В". Не получив ее, невозможно открыть другие категории.

В аналитической части Стратегии говорится о том, что более 85 процентов аварий происходит по причине нарушения правил дорожного движения водителями.

Количество погибших в авариях, причиной которой была неисправность машины, возросло на 130 процентов

На долю таких происшествий приходится более 80 процентов погибших и более 90 процентов раненых. Из этого тезиса некоторые эксперты делают вывод, что теперь водителей прижмут к ногтю. Однако в Стратегии акцент сделан и на других мерах. Сейчас водители сами стали активней бороться с лихачами, они направляют в ГАИ видео- и фотоматериалы о нарушениях на дороге. Среди очевидных последующих мер эта система получит развитие и будет всячески пропагандироваться для воспитания чувства ответственности за рулем.

комментарий

Петр Шкуматов, член общественного совета ГУ МВД России по г. Москве:

В Стратегии во всем виноват водитель. Но при этом она не учитывает в полном объеме влияние инфраструктуры. Например, за прошлый год на 20 процентов упала аварийность на платных дорогах. О чем это говорит? О том, что водитель далеко не всегда виноват.

Люди ждут создания скоростной сети дорог первой категории. Это дороги с 4 полосами для движения в одном направлении, отбойники, разделяющие встречные потоки, освещение, обход населенных пунктов.