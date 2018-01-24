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Рубрика: В мире

В США сенаторы утвердили нового главу Федеральной резервной системы

Новым руководителем Федеральной резервной системы США стал Джером Пауэлл. Его кандидатуру утвердили американские сенаторы.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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Пауэлл - инвестиционный банкир, в прошлом заместитель министра финансов США. Он станет первым за последние 30 лет выдвиженцем на пост ФРС, не имеющим докторской степени в области экономики.

Как отмечает РИА Новости, Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно критиковал Федеральную резервную систему за политику низкой базовой ставки.

Кроме того, впервые за 40 лет глава Белого дома не предложил действующему председателю ФРС остаться на этом посту на второй срок.

Федеральная резервная система реализует монетарную политику США путем влияния на условия денежного обращения и ставку кредита. Главная цель - достижение максимально возможной занятости населения, предупреждение кризисов и поддержание инфляции на низком уровне.

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