На предыдущем заседании был допрошен его заместитель Александр Ламонов, который рассказал о схеме передачи взятки в 500 тысяч долларов за переквалификацию дела Андрея Кочуйкова, известного в криминальных кругах как Итальянец.
В четверг суд допросил в качестве свидетеля бывшего первого замначальника ГСУ СК РФ по Москве генерала Дениса Никандрова. Он рассказал о расследовании перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице, с которой в общем-то и началась вся последующая история с обвинением высокопоставленных сотрудников СК.
По словам Никандрова, он дал поручение своему подчиненному Денисову взять на контроль уголовное дело о перестрелке. После чего Денисов доложил, что к этому делу проявляет интерес Максименко. Еще позже Максименко показал Никандрову видео перестрелки и сказал, что необходимо расследовать данное дело объективно и тщательно. После возбуждения дела о халатности против полицейских, не сумевших предотвратить перестрелку у ресторана Elements, после которой и был задержан Итальянец, Никандрову, по его собственным словам, поручили курировать это расследование.
Что касается предполагаемой взятки за переквалификацию дела по Итальянцу, то, по словам бывшего замначальника московского следствия, никаких денежных вопросов с Максименко и Ламоновым они не обсуждали и денег те не предлагали. Правда, генерал признал, все-таки такое предложение было, но от другого лица.
- Это лицо занимает серьезное должностное положение в правоохранительных органах РФ и предложило, точнее, сообщило, что ему предложили некую сумму средств за переквалификацию дела Кочуйкова на самоуправство, и оно уже согласилось на эту сумму, - рассказал в суде генерал СК.
По его словам, уже после освобождения Кочуйкова это лицо поручило поговорить с Максименко, дав понять, что 500 тысяч долларов за переквалификацию дела получил Ламонов. С разрешения судьи Денис Никандров не стал озвучивать в суде имя этого высокопоставленного лица.
Что касается дальнейшей судьбы этих денег и получило ли свою долю "лицо", также осталось неизвестным. В то же время Никандров в целом положительно охарактеризовал Михаила Максименко, добавив, что тот имел влияние в СК и участвовал в назначении самого Никандрова на должность.
- Максименко имел большое влияние в Следственном комитете, так как он участвовал и в моем назначении на должность, и я, и ряд руководителей были назначены не без его участия, - сказал в суде Никандров.
Такие пояснения он дал в ответ на вопрос гособвинителя, мог ли Максименко как глава управления собственной безопасности влиять на следователей.
Дело в отношении Никандрова и Ламонова выделено в отдельное производство. Из обвинительного заключения следует, что в 2016 году Максименко получил 500 тысяч долларов от предпринимателя Олега Шейхаметова за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова. Также он обвиняется в получении в 2015 году взятки в размере 50 тысяч долларов от предпринимателя Бадри Шенгелия за организацию в его интересах незаконного уголовного преследования сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.