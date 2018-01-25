В Мосгорсуде продолжились громкие слушания по делу бывшего главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко.

На предыдущем заседании был допрошен его заместитель Александр Ламонов, который рассказал о схеме передачи взятки в 500 тысяч долларов за переквалификацию дела Андрея Кочуйкова, известного в криминальных кругах как Итальянец.

В четверг суд допросил в качестве свидетеля бывшего первого замначальника ГСУ СК РФ по Москве генерала Дениса Никандрова. Он рассказал о расследовании перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице, с которой в общем-то и началась вся последующая история с обвинением высокопоставленных сотрудников СК.

По словам Никандрова, он дал поручение своему подчиненному Денисову взять на контроль уголовное дело о перестрелке. После чего Денисов доложил, что к этому делу проявляет интерес Максименко. Еще позже Максименко показал Никандрову видео перестрелки и сказал, что необходимо расследовать данное дело объективно и тщательно. После возбуждения дела о халатности против полицейских, не сумевших предотвратить перестрелку у ресторана Elements, после которой и был задержан Итальянец, Никандрову, по его собственным словам, поручили курировать это расследование.

О взятке по делу Итальянца договорилось высокопоставленное лицо из правоохранительных органов РФ

Что касается предполагаемой взятки за переквалификацию дела по Итальянцу, то, по словам бывшего замначальника московского следствия, никаких денежных вопросов с Максименко и Ламоновым они не обсуждали и денег те не предлагали. Правда, генерал признал, все-таки такое предложение было, но от другого лица.

- Это лицо занимает серьезное должностное положение в правоохранительных органах РФ и предложило, точнее, сообщило, что ему предложили некую сумму средств за переквалификацию дела Кочуйкова на самоуправство, и оно уже согласилось на эту сумму, - рассказал в суде генерал СК.

По его словам, уже после освобождения Кочуйкова это лицо поручило поговорить с Максименко, дав понять, что 500 тысяч долларов за переквалификацию дела получил Ламонов. С разрешения судьи Денис Никандров не стал озвучивать в суде имя этого высокопоставленного лица.

Что касается дальнейшей судьбы этих денег и получило ли свою долю "лицо", также осталось неизвестным. В то же время Никандров в целом положительно охарактеризовал Михаила Максименко, добавив, что тот имел влияние в СК и участвовал в назначении самого Никандрова на должность.

- Максименко имел большое влияние в Следственном комитете, так как он участвовал и в моем назначении на должность, и я, и ряд руководителей были назначены не без его участия, - сказал в суде Никандров.

Такие пояснения он дал в ответ на вопрос гособвинителя, мог ли Максименко как глава управления собственной безопасности влиять на следователей.

Дело в отношении Никандрова и Ламонова выделено в отдельное производство. Из обвинительного заключения следует, что в 2016 году Максименко получил 500 тысяч долларов от предпринимателя Олега Шейхаметова за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова. Также он обвиняется в получении в 2015 году взятки в размере 50 тысяч долларов от предпринимателя Бадри Шенгелия за организацию в его интересах незаконного уголовного преследования сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.