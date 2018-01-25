Под Ярославлем заморившая голодом сына женщина получила срок

В Ярославской области суд признал 17-летнюю мать виновной в убийстве девятимесячного сына.

По информации следственного управления СК России по Ярославской области, вечером 4 сентября 2017 года несовершеннолетняя жительница Ростова Великого оставила одетого в одну футболку ребенка в коляске на неотапливаемой террасе частного дома, задернула на окнах занавески, заперла за собой входную дверь, а также дверь металлического забора на участке, и ушла.

Следствие установило, что она сделала это преднамеренно, рассчитывая, что во время ее длительного отсутствия без питания и ухода ребенок погибнет. Лишь 13 сентября соседи, обеспокоенные судьбой матери и младенца, вызвали полицию, которая и обнаружила мальчика мертвым, с явными признаками истощения.

Со слов подсудимой, ребенок был для нее нежеланным, она тяготилась его воспитанием, из-за чего через месяц после его рождения отдала мальчика в детский дом. Однако через полгода ей ребенка вернули. Отец мальчика на момент его смерти проходи службу в армии.

- Собранные следственными органами доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора, - рассказала официальный представитель регионального СУ СКР Кристина Гузовская. - 17-летняя жительница Ростова признана виновной в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью, и приговорена к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

По словам Кристины Гузовской, во время следствия также выяснилось, что, несмотря на информацию о неподобающем воспитании матерью малолетнего сына, чиновники ростовского отдела опеки и попечительства необходимую проверку не провели и мер не приняли. За что теперь стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 293 УК РФ - "Халатность". Расследование этого дела продолжается.