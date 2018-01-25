В московском метро под поездом погиб подросток

Сегодня утром в московском метро трагически погиб 17-летний парень. Как сообщил корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев, подросток упал под прибывающий поезд на станции "Щукинская".

Трагедия произошла в 9:08. Молодой житель столицы оказался на путях прямо перед составом. Дежурившие на станции полицейские вызвали скорую помощь, но спасти парня не удалось, он скончался на месте. Правоохранители опросили машиниста и пассажиров-очевидцев, все сказали, что подростка никто не толкал. Полицейские дополнительно изучают записи камер на станции. Информация о ЧП передана в прокуратуру метро.

Ранее "РГ" писала, что в метро было прервано движение поездов между станциями "Октябрьское поле" и "Спартак". В УВД уточнили, что напряжение с контактного рельса снимали с 9:10 до 9:53. Все службы сработали оперативно, инцидент серьезно не отразился на движении.