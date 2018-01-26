Беларусь вернет деньги гражданам, уплатившим "налог на тунеядство"

Министерство по налогам и сборам (МНС), комментируя этот важнейший экономический документ, обращает внимание, что он предусматривает и "освобождение плательщиков сбора на финансирование государственных расходов от уплаты этого сбора". А его возврат будет осуществляться на основании заявлений от населения в порядке, установленном законодательством, говорится в пояснении фискального органа РБ. Подробная информация уже размещена на сайте ведомства.



Данная процедура, по информации МНС, будет проводиться на основании письменного заявления с предоставлением паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Кроме того, заявление может быть подано и по доверенности, но в порядке, установленном гражданским законодательством. Министерство предусмотрело и несколько вариантов возможного возврата сбора: либо на счет в белорусском банке, либо наличными денежными средствами из кассы структурного подразделения акционерного общества "Сберегательный банк "Беларусбанк".

Занятость трудоспособного населения, судя по первым откликам в белорусских СМИ, становится одним из важнейших критериев оценки работы и местной власти. Министр труда и социальной защиты РБ Ирина Костевич в интервью БЕЛТА доминанту декрета связывает, прежде всего, с "созданием на местах наиболее благоприятных условий для занятости населения".

Другими словами, по словам Костевич, речь идет и о поддержке инициативы предпринимателей, стимулировании самозанятости населения и, безусловно, об индивидуальной работе с теми, кто до сих пор не вовлечен в трудовые отношения. Министр убеждена, что в этой работе важно наличие и морального, и финансового инструментария.

Дело в том, выходя за скобки декрета, сказала министр, что в РБ существует "категория трудоспособных граждан, которые до сих не работают и не заинтересованы в ее поиске". Костевич не исключает, что есть среди них и те, кто заняты в теневом бизнесе. Поэтому, делает вывод член кабинета, назрела необходимость в формировании таких внешних факторов, когда гражданин будет сам заинтересован в трудоустройстве.

Вот почему в декрете ясно дано понять, что трудоспособные граждане, не занятые в экономике, будут оплачивать услуги по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. Данная норма вступает в силу с 1 января 2019 года. Что касается непосредственно самих услуг, то их перечень и порядок расчета будет определен кабмином еще до 1 апреля текущего года. Таким образом, "у человека есть практически год, чтобы определить свой статус и, при желании, поменять его".

В декрете появился и новый экономический термин: "территории с напряженной ситуацией на рынке труда". Поясняя его смысл, Ирина Костевич признала, что региональные рынки труда в РБ характеризуются значительной дифференциацией по показателям безработицы и ее продолжительности, территориальными диспропорциями спроса и предложения рабочей силы. Именно к ним и будет приковано особое внимание правительства.

В продолжение темы

В Беларуси будет создана республиканская база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, комментируя принятый президентом страны декрет №1 о мерах по содействию занятости населения.

"Для комплексной реализации декрета на местах предусмотрено создание и ведение республиканской базы данных трудоспособных граждан в трудоспособном возрасте, не занятых в экономике", - проинформировал Лобович.

По его словам, предполагается двухуровневый механизм ее формирования.

"На первом этапе - на республиканском уровне - будет формироваться основная база на основе республиканских информационных ресурсов. На втором этапе - на местном уровне - будет проводиться корректировка основной базы местными органами с учетом имеющихся у них информационных ресурсов и информации", - уточнил первый замминистра.

"Отработанная база будет использоваться местными органами при индивидуальном подходе для решения проблем трудоустройства граждан", - пояснил он, передает "Интерфакс".