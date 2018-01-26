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26.01.2018 16:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция пришла в кинотеатр "Пионер", где показывают "Смерть Сталина"

Сотрудники полиции пришли в московский кинотеатр "Пионер", в котором показывают фильм "Смерть Сталина". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Подробности происходящего не приводятся. Отметим, что официально эта информация подтверждена не была.

Напомним, министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина". Члены Общественного совета ведомства, которые видели картину, нашли ее оскорбительной и экстремистской. Несмотря на это, некоторые кинотеатры начали показ картины, в частности, сеансы прошли в столичном кинотеатре "Пионер" на Кутузовском проспекте. В Минкультуры напомнили о том, что по закону показ фильма без прокатного удостоверения влечет за собой ответственность. Также в ведомстве отметили, что после проверки сообщений СМИ и подтверждения факта показа кино без прокатного удостоверения в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении.

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