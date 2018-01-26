Полиция пришла в кинотеатр "Пионер", где показывают "Смерть Сталина"

Сотрудники полиции пришли в московский кинотеатр "Пионер", в котором показывают фильм "Смерть Сталина". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

Подробности происходящего не приводятся. Отметим, что официально эта информация подтверждена не была.

Напомним, министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина". Члены Общественного совета ведомства, которые видели картину, нашли ее оскорбительной и экстремистской. Несмотря на это, некоторые кинотеатры начали показ картины, в частности, сеансы прошли в столичном кинотеатре "Пионер" на Кутузовском проспекте. В Минкультуры напомнили о том, что по закону показ фильма без прокатного удостоверения влечет за собой ответственность. Также в ведомстве отметили, что после проверки сообщений СМИ и подтверждения факта показа кино без прокатного удостоверения в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении.