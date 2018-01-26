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26.01.2018 10:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пострадавшим в резне в пермской школе выплатили компенсации

Текст: Алексей Трапезников

Материальные компенсации получили все пострадавшие в ходе нападения на пермскую школу №127. Об этом РГ сообщили в министерстве социального развития Пермского края.

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Ранее, региональные власти заявили, что материальная помощь пострадавшим из бюджета края составит от 200 до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных ранений. Всего компенсаций панировалось выплатить на общую сумму 2,8 миллиона рублей.

Помимо этого, за счет регионального бюджета ученики 4Б класса, на который было совершено нападение, отправятся этим летом на отдых в международный детский лагерь "Артек".

Напомним, нападение на педагога и учащихся пермской школы №127 произошло 15 января. Его, по версии следствия, совершили двое несовершеннолетних, вооружившись охотничьими ножами. В настоящий момент подозреваемым предъявлено обвинение по статье №105 УК РФ (покушение на убийство).

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