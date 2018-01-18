Второе дело по факту нападения на учеников школы №127 возбуждено дело по статье "Халатность". Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в краевой прокуратуре.

Дело возбуждено Следственным Комитетом РФ. О подробностях и о том, кто является фигурантом дела, пока не сообщается. По предварительным данным, к ответственности будут привлечены лица, отвечающие за профилактику и предупреждение преступлений среди несовершеннолетних.

Напомним, что 15 января на учеников пермской школы №127 напали два подростка с ножами. Они прошли через пункт охраны, зашли в кабинет, где шел урок у четвертого класса "Б", и ранили учительницу и детей.

Нападавшие были задержаны прибывшими на место сотрудникам ЧОПа. Известно, что подростки также успели ранить друг друга, сейчас они находятся в больнице под охраной, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как только их состояние улучшится, они будут отправлены под арест в СИЗО.