Оставленный на улице пациент больницы Сочи рассказал свою версию ЧП

Оставленный на улице санитарками пациент сочинской больницы, которого вывезли на каталке за пределы медучреждения попал на нашумевшее видео, рассказал свою версию инцидента.

Как выяснилось, мужчина всего несколько лет живет в Сочи, приехал 38-летний Ибрагим Калоев из Северной Осетии. В городскую больницу попал после неожиданного обморока. Сейчас он все еще находится на лечении. Причем о разгоревшемся скандале и увольнении медсестер после ролика, где они его вывозят на улицу и оставляют, услышал от журналистов.

- Попросил девочек, они меня вывезли на каталке покурить. Вывезли, сел на корточки… А зачем их уволили? Я же извинился перед главным врачом. Сам оскорблял их ни за что. Был тогда еще не совсем трезв, - удивился мужчина.

Сами же сотрудницы больницы утверждают, что не собирались бросать мужчину на улице, а лишь сделали то, о чем он просил. К тому же они собирались вернуться за больным.

Как уже писала "РГ", после инцидента управление здравоохранения Сочи провело служебную проверку, по результатам которой попавших на видео санитарок уволили.

В настоящее время ЧП уже занялись следователи и сотрудники прокуратуры Краснодарского края, проходят соответствующие проверки.