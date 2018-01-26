Россельхознадзор обратился в СК по делу о нарушениях на комбинате PepsiCo

Россельхознадзор возбудил административное дело по итогам проверки нарушения действующего законодательства на "Рубцовском молочном заводе", являющимся филиалом АО "Вимм-Билль-Данн", которое в свою очередь входит в компанию PepsiCo. Кроме того материалы проверки направлены в Следственный комитет России для возбуждения уголовного дела, сообщили в Россельхознадзоре.

В сыре, произведенном на "Рубцовском молочном заводе", в ноябре прошлого года выявили антибиотики. После этого продукция подразделения "Вимм-Билль-Данн" была запрещена к вывозу на рынок ЕАЭС. Однако на территории России она могла обращаться свободно.

По итогам проверки, проведенной на предприятии, Россельхознадзор установил, что компанией регулярно допускались нарушения законодательства, регулирующего оборот сырого и пастеризованного молока.

На основе материалов проверки очередной пакет документов готовится для передачи в Следственный комитет. Как пояснили в Россельхознадзоре, такие действия обусловлены угрозой, которую несет продукция "Рубцовского молочного завода" жизни и здоровью россиян.

Компания PepsiCo в свою очередь эти обвинения отвергает. Как заявили в компании, ведомство нарушило процедуру информирования о результатах проверки, поскольку период обжалования еще не истек. Представитель PepsiCo также заявил, что будет обжаловать претензии Россельхознадзора в судебном порядке, сообщает ТАСС.