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27.01.2018 20:01
Рубрика: В мире

На Украине националисты потребовали уволить главу МИД Климкина

Текст: Станислав Хамдохов

Члены националистической партии "Свобода" потребовали от президента Украины Петра Порошенко публично осудить решение Сейма Польши о запрете пропаганды "бандеровской идеологии" и уволить главу МИД Павла Климкина "за очередной провал отечественной дипломатии".

"Призываем президента Украины Петра Порошенко как ответственного за внешнюю политику немедленно публично осудить решение польского Сейма и вернуть звание Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу", - также говорится в заявлении, которое цитирует РИА Новости.

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Представители "Свободы" назвали принятие поправок польскими депутатами "прямым вмешательством во внутренние дела Украины". Они считают, что подобным образом Варшава отрицает право Украины на собственную государственность и национальное достоинство.

"Такие решения польского Сейма - это беспрецедентная обида, которая состоялась на фоне попыток Украины восстановить добрососедские отношения с Польшей", - подчеркивается в заявлении.

Накануне Сейм Польши одобрил в третьем чтении законопроект, запрещающий в стране пропаганду "бандеровской идеологии". За принятие документа проголосовали 279 из 414 депутатов. Он был рассмотрен в рамках внесения изменений в закон об Институте национальной памяти. Закон дает определение преступлениям украинских националистов и военизированных формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом. Решение законодателей предусматривает также открытие уголовного производства согласно ст. 55 закона об Институте национальной памяти против лиц, отрицающих совершение этих преступлений. Нарушителям грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

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