Репетиция Всероссийской переписи населения состоится в октябре

В октябре в 10 регионах России пройдет пробная перепись населения.

Она охватит примерно 550 тысяч человек. Распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства.

Отмечается, что в ходе "репетиции" главное внимание уделят программно-методологическим, организационным и технологическим вопросам, чтобы Всероссийская перепись населения в 2020 году проводилась с учетом применения новых способов сбора сведений о населении в электронном виде.

Результаты пилотного обследования позволят оптимизировать стоимость всего комплекса работ.

За сбор, обработку и хранение сведений отвечает Росстат. Добавим, что предыдущая перепись проводилась в нашей стране в 2010 году. Тогда удалось получить новые данные о численности россиян, их социальном положении, местах проживания, состоянии семей и другие любопытные сведения.