Заключивших однополый брак россиян оштрафуют за порчу паспортов

Российские паспорта москвичей Павла Стоцко и Евгения Войцеховского, заключивших гей-брак в Дании, МВД признало недействительными. Причина - штамп о регистрации однополых отношений, непредусмотренный нашим законодательством. Более того, "молодоженам" теперь еще и грозит штраф.

Как уже писала "РГ", история началась с того, что Павел Стоцко выложил в своем в Facebook скан паспорта со штампом о браке с Евгением Войцеховским. Печать стандартная. Место регистрации - ратуша Копенгагена. Номер свидетельства о браке - 169. Павел рассказал, что действительно оформил отношения с мужчиной в Дании. А потом подготовил нотариальный перевод подтверждающего документа и отнес его в один из офисов "Мои документы" в Москве. Там печать и поставили, уверял парень.

В пресс-службе ГБУ "МФЦ" корреспонденту "РГ" сразу сообщили: их сотрудники такую печать поставить не могли - полномочий нет. Официальный представитель городского управления ЗАГС Евгения Смирнова также заявила, что вопрос о штампе - не по адресу. Была мысль, что скан паспорта просто "отфотошопили". Оказалось - нет. Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, по этому факту была назначена служебная проверка. Выяснилось, что печать "шлепнули" в отделении внутренних дел, которое находилось в одном здании с МФЦ. В итоге были уволены и "штамповщица", и ее непосредственный руководитель.

Как заявил комментарии для "РГ" адвокат Владимир Постанюк, теоретически, согласно Семейному кодексу РФ, браки между гражданами России, заключенные за пределами территории РФ с соблюдением законодательства государства, на территории которого они заключены, признаются действительными в Российской Федерации. Другое дело, что для этого нужно соблюсти целый ряд условий. Например, апостиль на свидетельство о браке, выданное за границей, нужно оформить на месте.

В России бумагу требуется не только заверить у нотариуса, но и снова оформить апостилем его подпись. Только такой документ в соответствии с ч. 1, ст. 7 "Закона об актах гражданского состояния" может быть принят. С другой стороны, говорится в официальном заявлении МВД, подобная печать не предусмотрена российским законодательством. Ее проставление сочли порчей паспорта. В связи с этим в отношении Стоцко и Войцеховского возбудили дело по статье 19.16 КоАП. Им теперь грозит штраф от 100 до 300 рублей.