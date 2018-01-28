В Омске СК возбудил дело о гибели пяти жильцов общежития

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в семейном общежитии Омского аграрно-технологического техникума. При пожаре погибли пять человек.

Во время тушения огня пожарные обнаружили тела пяти человек, проживающих в трех соседних комнатах на одном этаже. Погибли 35-летняя женщина и двое ее детей - 14-летний мальчик и 13-летняя девочка, а также две их соседки. Они задохнулись в дыму. Еще семь жильцов получили травмы и были госпитализированы.

- Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности", - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

По предварительным данным, причиной пожара стало воспламенение электроплиты, на которой один из жильцов - 23-летний парень около 5 часов 20 минут стал готовить еду. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения и плеснул масло на раскаленную плиту. Парень выжил, находится в больнице. Более точные причины пожара будут установлены в ходе пожарно-технической экспертизы.

Омская прокуратура также организовала проверку, будет дана оценка законности действий контролирующих органов и администрации техникума.

- Выясняется, соблюдались ли в общежитии требования пожарной безопасности при эксплуатации здания, - сообщил "РГ" представитель прокуратуры Омской области Дмитрий Павленко.

Напомним, пожар в общежитии техникума в поселке Новоомский произошел сегодня около шести часов утра. Загорелась комната на четвертом этаже здания. Пожар удалось локализовать в семь часов утра.

Как стало известно, в общежитии проживают 156 человек, 39 из них - несовершеннолетние.

- Они эвакуированы и обеспечены всем необходимым, - говорит руководитель пресс-службы УМВД России по Омской области Алексей Командыков.