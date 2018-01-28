Устюгов оспорит в CAS свое неприглашение на Олимпиаду-2018

Российский лыжник Сергей Устюгов оспорит решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать его на Игры-2018 в Пхенчхане в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS). Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Напомним, российские спортсмены смогут поехать на Олимпийские игры только в нейтральном статусе. При этом, кто именно из россиян выступит в Пхенчхане, определяет сам МОК. Уже выяснилось, что в списках приглашенных атлетов отсутствует ряд ведущих спортсменов отечественной сборной, в числе которых и Сергей Устюгов. По каким причинам Устюгов не допущен к Олимпиаде, не сообщалось.

Вместе с Устюговым в CAS обратится еще один лыжник, не получивший приглашение, Глеб Ретивых.

"Адвокаты получили доверенности от Ретивых и Устюгова. Если сегодня не были поданы иски в CAS, то они будут точно поданы в понедельник. Адвокаты просят спортсменов еще раз отправить письмо в МОК, чтобы они прислали объяснения. Пока что их нет", - отметила Вяльбе.

25-летний Устюгов является двукратным чемпионом мира. В 2017 году он выиграл престижную лыжную многодневку "Тур де Ски".