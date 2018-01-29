Легенда "Нормандии-Неман" Андре Пейрони награжден Орденом Беларуси

Летопись минувшей войны как фолианты исторической памяти - бесконечна и бессмертна. Они постоянно воскрешают подвиги своих героев, освободивших всю Европу от гитлеровского порабощения. Было время, когда и эти два патриота Франции, Марсель Лефевр и Андре Пейрони - пилот и механик из знаменитой эскадрильи "Нормандия-Неман", - тоже прославили бесстрашием свои имена. Сегодня ветеран Второй мировой Пейрони - последний живущий во Франции представитель этого авиационного полка.

Указом президента Беларуси он награжден Орденом Почета за значительный личный вклад в освобождение республики во время Второй мировой войны, дело укрепления мира, дружественных отношений и единства народов Беларуси и Франции. Текст указа, подписанного Александром Лукашенко, цитирует пресс-служба белорусского лидера.

О 98-летнем жителе Лиона Пейрони друзья любят говорить, что День Победы он отмечал долгие годы по традиции дважды: 8 мая во Франции и 9 мая - в Москве.

С будущим Героем Советского Союза, летчиком Марселем Лефевром он вместе служил еще во Франции. Как и Лефевр, покинул страну после ее оккупации фашистами. Оказался на Ближнем Востоке, а когда в СССР стала формироваться французская эскадрилья, Лефевр уговорил его отправиться в Россию. Вместе с ним Пейрони и прошел фронтовую кампанию "Нормандии" в 1943 году. А когда эскадрилью отвели в тыл, решил вступить в формирования генерала де Голля для освобождения родной страны. Так друзья расстались навсегда: в конце мая 1944 года истребитель Лефевра был подбит и летчик, получив тяжелые ранения, скончался. А Пейрони продолжал воевать. Участвовал и в высадке союзных войск - в Провансе, на юге Франции, а закончил войну в Германии.

Сменив военный мундир на штатский костюм и профессию агента по недвижимости, ветеран прославленной эскадрильи не утратил связей с друзьями во Франции и России. "Раньше мы каждый год собирались, часто бывали в СССР, теперь, конечно, видимся гораздо реже. Возраст, болезни", - разводит руками Пейрони. И с удовольствием вспоминает те дни, когда боевые друзья встречались в России. "Я и с президентом Путиным был знаком. У Могилы Неизвестного солдата он подошел ко мне, и я представился по-русски: Андре Пейрони, механик из "Нормандии-Неман". Он мою руку своими двумя взял и долго жал. Очень вежливый и приятный человек", - рассказывал ветеран.

Остается напомнить, что в 2006 году в Париже на аэродроме Ле-Бурже президент России Владимир Путин и президент Франции Жак Ширак открыли мемориал, посвященный российско-французскому братству по оружию. А в нескольких городах России, в том числе Иваново, есть улицы, названные в честь прославленной части - единственного иностранного соединения в составе Красной Армии тех лет.