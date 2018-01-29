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29.01.2018 12:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело о пожаре на байкальской турбазе

Текст: Надежда Столярчук

По факту пожара на турбазе в поселке Хужир острова Ольхон, где погибли два человека и еще семеро получили травмы и ожоги, возбуждено дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Об этом сообщили в Следственном комитете по Иркутской области.

Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
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- В рамках расследования уголовного дела следователи дадут правовую оценку в том числе и действиям предпринимателя, который предоставлял услуги по размещению туристов на своей территории, - прокомментировали в региональном СК.

Напомним, утром 28 января загорелся деревянный двухэтажный дом, оборудованный под турбазу на острове Ольхон на Байкале. После ликвидации пожара на месте ЧП были обнаружены обгоревшие останки двоих человек. Предварительная версия причины возгорания - электротехническая неисправность.

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