ЧП произошло на острове Ольхон - там сгорел один из домов гостевой усадьбы "Дарьяна". Разбирая завалы, пожарные обнаружили тела двух туристов, предположительно из Китая. Еще семеро человек пострадали, шестеро из них - граждане Кореи. Следствие уже направило образцы электропроводки с места происшествия на экспертизу. Ранее местные жители предполагали, что причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности самими туристами - кто-то из них повесил на обогреватель одежду для просушки.

Свидетели утверждают: огонь распространился по зданию за считанные минуты. Ситуацию усугубило и то, что ЧП случилось утром. Чтобы спастись, люди выпрыгивали из окон. В результате пятерых пострадавших эвакуировали на вертолете санавиации в Иркутск. Четыре человека остаются в больницах - по данным областного минздрава, двое из них получили компрессионные переломы первого поясничного позвонка. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще один сломал ноги, выпрыгнув со второго этажа. Ему провели две операции. Он также находится в состоянии средней степени тяжести. Больше всего медиков тревожит женщина, получившая ожоги более 30 процентов поверхности тела. Ее вывели из шока, но состояние остается стабильно тяжелым. Всех пострадавших отправили с острова в Иркутск на медицинском вертолете. Еще два человека находятся на амбулаторном лечении в больнице поселка Хужир на Ольхоне. Один иностранец отказался от госпитализации.

В Генеральном консульстве КНР в Иркутске после пожара открыли горячую линию. Сотрудники консульства помогают российским правоохранительным органам установить личности погибших.

Следствие возбудило уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".