Названы самые угоняемые автомобили в России в 2017 году

Составлен список самых угоняемых автомобилей в России в 2017 году.

Всего за этот период злоумышленникам удалось похитить свыше 33 500 авто. Но абсолютным лидером по числу автоугонов оказалась Lada: владельцы лишились почти шести тысяч отечественных машин.

На втором месте японская Toyota - 3797 машин. Почетная "бронза" досталась корейскому Hyundai - 2056 украденных автомобилей.

Как отмечают эксперты компании "Цезарь Сателлит", специализирующейся на противоугонных системах, замыкают пятерку рейтинга Kia (1890 машин) и Nissan (1197 авто).

Всего в списке фигурируют машины двадцати производителей, среди которых есть Ford, Renault, Mazda и ГАЗ (в среднем 1050 автомобилей). А замыкают рейтинг Chevrolet, Land Rover, Audi и УАЗ (по 350 угонов на каждого).

В Москве и Подмосковье насчитали 11 660 угонов. В частности, 123 машины украли с платных парковок. Примечательно, что у столичных угонщиков популярностью пользуются те же модели, что и по России.

Кстати, в августе прошлого года "РГ" публиковала список самых угоняемых автомобилей по данным сразу нескольких страховых компаний. В него попали как дорогие, так и доступные автомобили: Toyota Camry, Toyota Land Cruiser, Mazda CХ-5, Mazda 6, BMW X1, Lexus LX, Hyundai Solaris, Kia Rio, Ford Kuga, Ford Focus, Renault Sandero, Kia Sportage.

Кроме того, был составлен рейтинг самых неугоняемых автомобилей в России. На верхних строчках оказались седаны Lada и Skoda Rapid. В топ-10 также вошли Volkswagen Polo (2,6 угона на 1000 продаж), УАЗ "Патриот" (2,8), Lada Largus (3,5), Chevrolet Niva (3,6), Skoda Octavia (4,5), Lada Kalina (6,3), Nissan Qashqai (6,4) и Lada Granta (6,5).