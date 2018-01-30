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30.01.2018 08:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии очнулась пострадавшая при нападении школьница

Текст: Надежда Столярчук

Девочка, больше всех пострадавшая при нападении на школу №5 в поселке Сосновый Бор в Бурятии, пришла в сознание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Центре медицины катастроф Бурятии.

Фото: depositphotos.com
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По словам медиков, состояние пострадавшей улучшилось, но продолжает оставаться тяжелым. Остальные госпитализированные тоже идут на поправку - трое готовятся к выписке, еще одна девочка проходит реабилитацию после как врачи пришили обратно отрубленные ей нападавшим пальцы.

Напомним, нападение на школу в Бурятии произошло 19 января. Девятиклассник пришел в школу с топором и зажигательной смесью, устроил пожар, после чего напал на учеников. Пострадали семеро - учительница и шесть школьников, в том числе и сам нападавший.

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