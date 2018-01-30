Девочка, больше всех пострадавшая при нападении на школу №5 в поселке Сосновый Бор в Бурятии, пришла в сознание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Центре медицины катастроф Бурятии.

По словам медиков, состояние пострадавшей улучшилось, но продолжает оставаться тяжелым. Остальные госпитализированные тоже идут на поправку - трое готовятся к выписке, еще одна девочка проходит реабилитацию после как врачи пришили обратно отрубленные ей нападавшим пальцы.

Напомним, нападение на школу в Бурятии произошло 19 января. Девятиклассник пришел в школу с топором и зажигательной смесью, устроил пожар, после чего напал на учеников. Пострадали семеро - учительница и шесть школьников, в том числе и сам нападавший.